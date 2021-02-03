Певица Джамала, решившая почти месяц назад скинуть 10 кг, рассказала, что получилось в итоге

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись тем, что накипело.

Артиста сопроводила "исповедь" серией фото, на которых предстала в бесформенной одежде: голубых джинсах-кюлотах, черном пальто, которое, казалось, на пару размерчиков больше, и ботинках на широкой платформе. Джамала куталась в пальто, прятала лицо за волосами и выглядела несколько расстроенной.

Возможно, причина в следующем:

"Итак, друзья мои, готова докладывать о проделанной работе и новых правилах питания за прошедшие три недели. Признаюсь, вчера мне было очень грустно 😭 У меня был день примерок перед фотосессией, конечно, я мечтала влезть во все модельное и желательно XXS. Но нет, чуда не произошло!", - поделилась Джамала.

По ее словам, результаты анализов показали, что она значительно уменьшилась в объемах, но весы упорно не хотели этого замечать, а вместо этого - показывали снижение всего на 800 граммов.

Но затем Джамалу ждало нечто удивительное, что подняло ей настроение:

"Сегодня я очень даже вдохновленная, потому что самое интересное ждало меня в конце разбора моих результатов. Все показатели улучшились: холестерин, содержание витамина D и т.д. Вишенка на торте: мой метаболический возраст - 31 год! 🔥 Мы идем, конечно, к заветным 17-ти 😂 И все реально за счет стабилизации всех показателей в организме".

Певица отметила, что не будет останавливаться на достигнутом и продолжит правильно питаться, чтобы все-таки "добить" эти "минус 10 кг".

Напомним, что худеющая Джамала показала первые результаты диеты, покаявшись в срывах.

А еще Politeka писала, что Джамала показала свое любимое место отдыха, и это не Украина.

Также Politeka сообщала, что Джамала похвасталась успехами своего двухлетнего сыночка.