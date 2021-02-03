Украинская певица Джамала растрогала рассказом о своем сыне
Артистка на своей странице в Instagram поделилась коротким разговором, который у нее состоялся со старшим сыном, передает Politeka.net. При этом артистка показала свое фото, на котором ее не смогли узнать с первого раза.
«Разговор на ночь с Эмиром:
⁃ Я тебя люблю
⁃ И я тебя люблю. Медленно!
⁃ Как? Почему?
⁃ Медленно — значит всегда!
У меня всё 💔», - написала певица.
Отметим, этот рассказ произвел настоящий фурор. Пользователи Сети восхищены мудростью мальчика.
«Очень трогательно!!!! ❤️ Умничка Эмир», «Эти слова детей - то , ради чего стоит жить», «Эмирчик Чудо малыш», «Красотка👍👍👍, так только могут сказать дети, у них своя логика», «Ого... дети - маленькие философы🙏🏽😌 Эмирчик❤», «Прикольно! Эмирка ваще - вполне умный малый», «Это очень трогательно и глубоко», «Как много смысла в этом❤», - пишут в комментариях.
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Отметим также, на фото, которым Джамала сопроводила рассказ, ее спутали с телеведущей Маше Ефросининой.
«Я сначала подумала, что это Маша Ефросинина😅 тут очень похоже❤», - пишут в коментариях.
Не так давно мы сообщали, что Джамала продемонстрировала результат правильного питания - она запостила снимки из солнечного Египта, где попозировала в купальнике на берегу моря.
Напомним, что худеющая Джамала показала первые результаты диеты, покаявшись в срывах.
А еще Politeka писала, что Джамала показала свое любимое место отдыха, и это не Украина.
Также Politeka сообщала, что Джамала похвасталась успехами своего двухлетнего сыночка.