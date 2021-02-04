Знаменитая украинская певица Джамала похвалилась ярким образом и философским выводом
Как пишет Politeka.net, артистка выложила на своей странице серию фото, сделанных в перерыве между работой. Она предстала в свободной черной кофте и экстравагантных сережках, напоминающих бельевые прищепки. Исполнительница также сделала себе вызывающий макияж с блестящими тенями на веках и роскошную прическу с завитыми волосами.
В таком виде Джамала попыталась сделать селфи, однако в кадре неожиданно пояилась ее менеджер Зара Аджарипова. Заметив, чем занимается певица, подруга скорчила на камеру рожицу с высунутым языком, а сама знаменитость просто отодвинулась в сторону. Со второй попытки звезда сумела сделать нормальную фотографию, а ситуацию превратила в поучительную шутку.
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"Жизнь как cелфи - всегда в него кто-то влезет. Разве нет?", - отметила Джамала в описании. - "@a_zera можна!! Люблю ❤️❤️❤️❤️".
В комментариях под постом поклонники восхитились жизненным наблюдением певицы и ее внешним видом:
"Очень красивый мейк 🤗🔥"; "Какой красивый макияж, Вам так красиво 🔥🔥🔥👌"; "Зера влезла, ага)"; "Великолепная Джамала, соскучилась по тебе"; "Лучшая"; "Тут вы похожа на Шер".
Ранее Джамала с мужем Бекиром, старшим сыном Эмиром-Рахманом и младшим сыном Селимом они отправилась в Египет, семейство провело отпуск в Шарм-эль-Шейхе. Звезда поделилась курортными кадрами с пользователями Сети.
Напомним, что Джамала стала копией Ефросининой, невозможно различить: «Ого!»
А еще Politeka писала, что Джамала показала свое любимое место отдыха, и это не Украина.
Также Politeka сообщала, что Джамала похвасталась успехами своего двухлетнего сыночка.