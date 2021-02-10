"Такой сегодня день"

Популярная украинская певица Джамала показала стильный образ в черном

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм.

На фото красотка продемонстрировала поклонникам свой дерзкий образ. Так, певица позировала в стильной черной кофте в обтяжку с кокетливой молнии на груди, а также ретро-штанах с расклешенным низом. Дополнила ее образ стильная белая сумочка, напоминающая клавиши пианино.

Дополняет образ певицы ее стильная стрижка с челкой.

На снимках Джамала улыбается и выглядит очень счастливой.

«Сначала крутая репетиция шоу, о котором я еще не могу рассказать, потом новая сумка и много украшений. Такой сегодня день», - подписала фото певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Как вы похудели!», «Вы очаровательны! Но какая то сумасшедше нереально красивая студия! Что это?», «Светитесь изнутри», «А чё это ты такая худая?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Джамала выложила на своей странице серию фото, сделанных в перерыве между работой.

Она предстала в свободной черной кофте и экстравагантных сережках, напоминающих бельевые прищепки. Исполнительница также сделала себе вызывающий макияж с блестящими тенями на веках и роскошную прическу с завитыми волосами.

Напомним, сверкающая Джамала пошалила с подругой-красоткой, кадры закулисья облетели сеть: "Соскучилась...".

Как сообщала Politeka, Джамала в бесформенной одежде заявила о неожиданном результате своей диеты: "Вишенка на торте!".

Также Politeka писала, что игривая Джамала показала, что скрывает за широкой одеждой: "Мечтай".