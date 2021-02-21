Певица Джамала удивила публику забавным случаем, произошедшим с ней на днях

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в романтическом образе.

Так, Джамала позировала в черном свитере, который приспустила на плечи, соблазнив нежными изгибами.

В подписи артистка поделилась любопытной историей, которая вызвала у нее недоумение. Оказывается, в кафе к ней "клеился" незнакомец, который, похоже, так и не понял, что перед ним была победительница "Евровидения".

"Недавно я сидела в кафе, один молодой человек подсел ко мне и спросил: «Можно сделать с вами фото?» Обнял и говорит: «Ой, не знаю, есть ли у тебя парень» 😂, - поделилась звезда и добавила, - Я была удивлена, но в тот же момент задумалась... Кажется, что в череде громких побед и заголовков в СМИ вроде как все всё о тебе знают. А если нет? 😂"

Тогда Джамала в своем посте рассказала о себе несколько фактов, которые могли бы лучше всего ее описать.

Во-первых, артистка отметила, что большую часть жизни поет или слушает, или пишет музыку, во-вторых, у нее есть любимая семья - муж и сыновья, в-третьих, она отзывчивая и "несдаваемая", а в-четвертых, любит вкусно покушать, но в последнее время держит себя в узде.

К слову, насчет последнего. Недавно Джамала делилась результатами своей особенной диеты. Девушка рассказывала, что хочет избавиться от 10 лишних кг, но пока ей это не удается. Зато диета волшебным образом позволила ее организму омолодиться.

"Все показатели улучшились: холестерин, содержание витамина D и т.д. Вишенка на торте: мой метаболический возраст - 31 год! 🔥", - рассказывала звезда.

Пользователи с жаром обсудили курьез в кафе, произошедший с Джамалой:

"❤️ты абсолютно прекрасна и становишься лучше с каждым днём"

"Красиво и мудро🙌"

"Незнакомец. Нет нигде. В воздухе растаял 🙃"

Напомним, сверкающая Джамала пошалила с подругой-красоткой, кадры закулисья облетели сеть: "Соскучилась...".