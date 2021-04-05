Известная украинская певица Джамала удивила поклонников светлыми волосами и неожиданно раскованным образом

Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Джамала решила показать, какое преображение ей пришлось однажды пережить ради съемок.

На фото певица предстала в образе, в котором ее очень сложно узнать. Вместо роскошных темных волос на плечи Джамалы спадают блондинистые локоны. Она примерила несколько разных нарядов, однако каждый из них выглядит очень женственно и соблазнительно.

Так, на нескольких фото звезда полулежит в кресле в белом жакете, чулках и ботфортах. Такой дерзкий образ совершенно не привычен для традиционного имиджа Джамалы.

«Я, наверное, представляла себя в каком-то фильме Педро Альмодовара», - написала знаменитость.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимки.

«В этом образе вы очень похожи на Эми Уайнхаус», «Я сначала не узнала конечно красиво неожиданно но прошу Джамала прошу не раздеваться», «Сначала подумала, что взломали аккаунт!», «Белый очень к лицу», «Шикарные образы», «На десять лет моложе, класс», «Вообще не узнала сразу!», - пишут люди.

Ранее Джамала перевоплотилась в свою культовую коллегу Шер для шоу «Липсинк баттл».

Певица выступала в блестящих брюках клеш и сверкающей блузе с красным сердцем на лифе, под которой виднелась водолазка в крупную сеточку.

Напомним, Санина из The Hardkiss без лифчика разгорячила макареной, Джамала туда же: "Настроение дуреть".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss устроила "разборки" с Джамалой после проигрыша: "Я покажу, кто тут главная".

Также Politeka писала, что скромница Джамала ошеломила появлением без лифчика, есть важный повод: "Мои самые лучшие...".