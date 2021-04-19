Известная украинская певица Джмала показала себя на Красном море в Египте

Как пишет Politeka.net, Джамала давно построила карьеру успешной певицы в Украине. Девушка даже стала триумфатором на "Евровидении", где исполнила песню 1944. Сейчас красотка отправилась на отдых в Египет, откуда публикует фотографии в Инстаграм.

На фото красотка позировала в платье с вырезом, а образ дополнила афрокосичками. Девушка на нескольких фото показала себя, а на последнем ролике стояла у дерева, держа в руках очки.

"Я люблю себя в лете

Спасибо за эти ...!", - написала звезда под публикацией.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Амазонка, прикольная, красивая", "Хорошие фотографии :) Вы красивы", "Хорошего отдыха", "Зачем столько много одинаковых фотографий", "Вах, ну, богиня", "Джа, тебе идут длинные волосы. Расти до такой длины. Класс", "Похожа на актрису Галь Гадот ( игравшая роль Чудо-Женщины )".

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Певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она рассказала о своих любимых фильмах и сериалах из недавно просмотренных. Однако, несмотря на такую тему поста, проиллюстрировать его певица решила своим фото.

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