Популярная украинская певица Джамала показала подросших сыновей

Как передает Politeka.net, трогательными кадрами победительница «Евровидения» поделилась на своей страничке в Instagram.

Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова весной 2016 года. Спустя два года певица родила первенца - Эмира-Рахмана.

Второго сына певицы назвали Селим-Гирай.

На своей страничке в Instagram Джамала посвятила трогательный пост ко Дню матери.

"Моя мама раньше говорила мне, что после много рождения она потеряла сон. Тогда я не понимала, о чем она, пока сама не стала мамой. Я постоянно переживаю и волнуюсь за своих. Чувствую, что должна тушить пожары. Какие бы трудности, быть мамой - счастье для меня. Видеть улыбку моих детей, замечать искренние эмоции и им настоящим другом", - написала певица в подписи к снимкам, на которых показала уже повзрослевших сыновей.

Напомним, что Джамала превратилась в дерзкую блондинку, ошарашив соблазнительным образом в чулках: "На десять лет моложе".

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".





