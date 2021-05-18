17 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла генеральная репетиция перед первым полуфиналом конкурса "Евровидение 2021"

У украинских Go_A возникли технические проблемы со звуком, поэтому группа выступала дважды, сообщили на официальной Facebook-странице "Евровидения" в Украине.

При этом на сайте песенного конкурса отметили, что проблемы возникли с наушниками не только у Украины, но также у Мальты и Румынии, всем трем странам разрешили выступить перед жюри во второй раз.

Информационный партнер конкурса – сайт escXtra, который ведет текстовую трансляцию из Роттердама, – отметил, что во время первого выступления у солистки Go-A Екатерины Павленко "произошел небольшой казус – она отстала от трека на несколько секунд", при этом завершающая нота даже с проблемами с наушником "была великолепной", отмечает автор блога.

Во время повторного выступления проблем со звуком не было заметно, Павленко выступила "безупречно и вокально, и визуально".

Портал отмечает, что жюри голосует по итогам этой репетиции, остальные 50% голосов в первом полуфинале 18 мая отдадут зрители.

Eurovision Discord пишет в Twitter, что второе выступление Украины было безупречным. Оно было "идеальным и завораживающим", добавляет escYOUnited.

Судя по кадрам, которые появились в Сети, атмосфера во время выступления украинской группы действительно была невероятная.

EVERYONE IN THE GREENROOM IS BOUNCING TO UKRAINE #Eurovision pic.twitter.com/h46OryJxds — _______ (@ESCViking) May 17, 2021

Отметим, после проведения второй репетиции Go_A, резко подскочили в рейтинге букмекеров и вошли в число фаворитов. Похоже, шансы на победу группы возрастают. Как сообщает "Суспільне", рейтинг десяти потенциальных финалистов конкурса выглядит таким образом:

Destiny — "Je Me Casse" (Мальта);

Elena Tsagrinou – "El Diablo" (Кипр);

Roop — "Discoteque" (Литва);

Go_A – "SHUM" (Украина);

Manizha — "Russian Woman" (Россия);

Tusse – "Voices" (Швеция);

Albina — "Tick-Tock" (Хорватия);

TIX – "Fallen Angel" (Норвегия);

ROXEN — "Amnesia" (Румыния);

Eden Alene – "Set Me Free" (Израиль).

Следует отметить, что проблемы со звуком не единственное, что встревожило Go_A. Дело в том, что солистка группы Екатерина Павленко стала ощущать недомогания и даже пропустила репетицию 12 мая. Она сдала ПЦР-теста, который оказался негативным.

Напомним, что после первой репетиции Go_A в Роттердаме выступление украинской группы сочли самым эффектным.

Первый полуфинал состоится уже сегодня, 18 мая. Go-A с песней Shum под номером 15.

Напомним, что солистка Go_A Павленко после резкого ухудшения самочувствия сделала заявление перед "Евровидением": "Я свободна".

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