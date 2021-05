Группа GO_A, которая представляет Украину на "Евровидении" в 2021 году, поразила своим выступлением на сцене в Роттердаме

18 мая прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021, в результате которого украинские исполнители "Go_A" прошли в финал, передает Politeka.net.

Солистка группы Екатерина Павленко рассказала в своем Инстаграм, что во время прямого эфира произошел курьезный случай.

Так, по словам артистки, во время выступления группы не выдержала и разъехалась платформа, на которой находились музыканты.

Однако солистка не растерялась и продолжала пение. В итоге все прошло хорошо, и коллектив завоевал овации. Кроме того, видео с выступлением Go_A собрало много лайков и просмотров на Ютубе, попав в тренды.

"Невероятная песня на украинском языке, драйвовая и мощная веснянка!!! Браво Go A the best !!! Вы лучшие!!! Поздравление с города Львова !!!", "Привет из Беларуси, братья! ⚪🔴⚪

Победы вам 💪🏼", "Невероятно красивое выступление, голос Катерины завораживает до глубины души, прям мурашки по телу. Go A - мой фаворит и в прошлом, и в этом году", "Я из Азербайджана но мне очень нравится ваше выступление! Удачи Украине в финале🇦🇿❤️🇺🇦", - написали пользователи сети.

Известно, что далее "Go_A" будет выступать во второй половине финала Евровидения.

Отметим, конкурс пройдет до 22 мая. Второй полуфинал конкурса состоится уже 20 мая, а гранд-финал ㅡ 22 мая.

Напомним, что номер Go_A на "Евровидении" переполошил мир, от Турции до Австралии: "Украинцы молодцы!"

Как сообщала Politeka, на красную дорожку «Евровидения» пустили не всех конкурсантов, солистка Go_A обратилась к фанатам: «Мы сидим в отеле…»

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко "подпортила" песню Go_A на Евровидение, украинцы огорчены: "Ужасно, оригинал песни шедевр"