Группа GO_A, которая представляет Украину на "Евровидении" в 2021 году, поразила своим выступлением на сцене в Роттердаме
18 мая прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2021, в результате которого украинские исполнители "Go_A" прошли в финал, передает Politeka.net.
Солистка группы Екатерина Павленко рассказала в своем Инстаграм, что во время прямого эфира произошел курьезный случай.
Так, по словам артистки, во время выступления группы не выдержала и разъехалась платформа, на которой находились музыканты.
Однако солистка не растерялась и продолжала пение. В итоге все прошло хорошо, и коллектив завоевал овации. Кроме того, видео с выступлением Go_A собрало много лайков и просмотров на Ютубе, попав в тренды.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Тушить пожар нечем": стихия охватила поселок, дома сгорают один за другим
Астафьева похвасталась фигурой в блузе нараспашку и без всякого стеснения: "Очень красиво"
Не стало знаменитого актера, которого обожали миллионы детей: "Абсолютный гений"
Ушел из жизни известный советский актер: трагедия случилась прямо во время съемок нового фильма
"Невероятная песня на украинском языке, драйвовая и мощная веснянка!!! Браво Go A the best !!! Вы лучшие!!! Поздравление с города Львова !!!", "Привет из Беларуси, братья! ⚪🔴⚪
Победы вам 💪🏼", "Невероятно красивое выступление, голос Катерины завораживает до глубины души, прям мурашки по телу. Go A - мой фаворит и в прошлом, и в этом году", "Я из Азербайджана но мне очень нравится ваше выступление! Удачи Украине в финале🇦🇿❤️🇺🇦", - написали пользователи сети.
Известно, что далее "Go_A" будет выступать во второй половине финала Евровидения.
Отметим, конкурс пройдет до 22 мая. Второй полуфинал конкурса состоится уже 20 мая, а гранд-финал ㅡ 22 мая.
Напомним, что номер Go_A на "Евровидении" переполошил мир, от Турции до Австралии: "Украинцы молодцы!"
Как сообщала Politeka, на красную дорожку «Евровидения» пустили не всех конкурсантов, солистка Go_A обратилась к фанатам: «Мы сидим в отеле…»
Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко "подпортила" песню Go_A на Евровидение, украинцы огорчены: "Ужасно, оригинал песни шедевр"