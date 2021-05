Група GO_A, яка представляє Україну на "Євробаченні" у 2021 році, вразила своїм виступом на сцені в Роттердамі

18 травня пройшов перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021, в результаті якого українські виконавці "Go_A" пройшли у фінал, передає Politeka.net.

Солістка групи Катерина Павленко розповіла у своєму Instagram, що під час прямого ефіру стався курйозний випадок.

Так, за словами артистки, під час виступу групи не витримала і роз'їхалася платформа, на якій знаходилися музиканти.

Однак солістка не розгубилася і продовжувала спів. У підсумку все пройшло добре, і колектив завоював овації. Крім того, відео з виступом Go_A зібрало багато лайків і переглядів на Ютубі, потрапивши в тренди.

"Неймовірна пісня українською мовою, драйвова і потужна Веснянка !!! Браво Go a the best !!! Ви найкращі!!! Привітання з міста Львова !!!", "Привіт з Білорусі, брати! ⚪🔴⚪

Перемоги вам💪 🏼", "неймовірно красивий виступ, голос Катерини заворожує до глибини душі, прям мурашки по тілу. Go A - мій фаворит і в минулому, і в цьому році", "я з Азербайджану але мені дуже подобається ваш виступ! Удачі Україні у фіналі🇦 🇿❤️🇺 🇦", - написали користувачі мережі.

Відомо, що далі "Go_A" виступатиме у другій половині фіналу Євробачення.

Зазначимо, конкурс пройде до 22 травня. Другий півфінал конкурсу відбудеться вже 20 травня, а гранд-фінал ㅡ 22 травня.

