Первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2021 состоялся в Роттердаме во вторник, 18 мая

Зрители посмотрели 16 выступлений, и только десять команд вышли в гранд-финал, который состоится в субботу, 22 мая.

Украина представляла фольк-группы Gо_A с песней «Шум». Зрители громко аплодировали нашим участникам. Заметим, впервые за 15 лет на "Евровидении" зазвучала целая песня на украинском языке. Артисты появились на сцене Ahoy Arena под номером 15.

Выступление зрители встретили громкими овациями, зал аплодировал стоя.

Go_A впечатлили не только зрителей в зале. Как сообщает Укринформ, Выступление украинской группы сопровождался зажигательными танцами в пресс-центре.

"Сомнений не было, что вы финалисты. Аутентичность, невероятная энергия, завораживающая атмосфера, мощное звучание - это все о вас", "Вы - лучшие", "Украина - топ вечера: запоминающаяся песня и исполнение, которое разойдется на мемы", "Все в этом выступлении было просто безумно зрелищным", "Европа короновала свою королеву", - пишут в Сети.

В первом полуфинале помимо Украины также выступили следующие страны: Литва, Словения, Россия, Швеция, Австралия, Северная Македония, Ирландия, Кипр, Норвегия, Хорватия, Бельгия, Израиль, Румыния, Азербайджан и Мальта.

Согласно результатам голосования из первого полуфинала в финал прошли:

1. Норвегия

2. Израиль

3. Россия

4. Азербайджан

5. Мальта

6. Литва

7. Кипр

8. Швеция

9. Бельгия

10. Украина

При этом поклонникам Go_A пришлось понервничать, ведь название группы прозвучало последним номером, перед объявлением ведущие церемонии выдержали внушительную паузу.

Напомним, что солистка Go_A Павленко после резкого ухудшения самочувствия сделала заявление перед "Евровидением": "Я свободна".

Как сообщала Politeka, cолистка Go_A показала, что творится за кулисами "Евровидения" перед полуфиналом: "Поражает!"

Также Politeka писала, что новая проблема настигла Go_A на "Евровидении", букмекеры обновили прогноз: "Шансы на победу..."