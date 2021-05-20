Известная украинская певица Надя Дорофеева сверкнула обновленной прической возле роскошной машины

Как пишет Politeka.net, певица, которая готовит свой первый сольный концерт в Киеве, устроила именной конкурс, победитель которого выиграет машину. Чтобы напомнить поклонникам о правилах конкурса, Дорофеева сфотографировалась рядом с главным призом, засветив роскошную прическу.

Как известно, 31-летняя Дорофеева уже долгое время является иконой стиля для молодежи. Подростки стремятся копировать ее имидж, а ее прически повторяют сотни девушек по всей стране. На этот раз Дорофеева засветилась с хвостом и удлиненной челкой. Было видно, что она вновь осветлила волосы. Певица широко улыбалась, демонстрируя свою красоту.

В комментариях поклонники оставили ей массу приятных слов. Некоторым показалось, что на фото артистка похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли.

«К черту мустанг, вы посмотрите какова, ну какова красота», «Чудес на свете не бывает!», «Мечта», «Лучшая», «Красивая», «Ты наша самая красивая!», «Надь, ты тааакая милая тут», «Анджелина Джоли», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дорофеева в шелковом мини-платье ярко-салатового цвета появилась на светском мероприятии.

Напомним, что Дорофеева в чересчур коротком платье удивила неприличным поступком: «Да сними уже…».

Как сообщала Politeka, Дорофеева в мокрой блузке и юбке показала, на что готова ради эффектных кадров: "Ох, Надя...".

Также Politeka писала, что Дорофеева призналась, что их брак с Дантесом перестал быть прежним: «Мы этим не занимаемся уже...".