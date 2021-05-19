Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) показала, як робилася її обкладинка для модного глянцю

Молода артистка почала сольну кар'єру після десяти років роботи в групі. Тим не менш, старт Наді був досить успішним і швидким, більш того, зірка вже виступає з сольними концертами, відзняла кілька нових кліпів і планує нові альбоми.

Кожен альбом, як відомо, супроводжується спеціальними обкладинками.

Цього разу в розділі Сторі Надя поділилася кількома кадрами, зробленими для обкладинки однієї зі своїх робіт. Також Дорофєєва супроводила ролики невеликим підписом, помічаючи назву.

У відео розслаблена Надя в мокрому одязі спокійно занурювалася у воду, позуючи перед об'єктивом. Коротка спідниця і майже прозора блузка виглядали досить вдало на стрункій Дорофєєвій. А відсутність макіяжу тільки зробило образ більш натуральним.

До цього артистка поділилася знімком, зробленим перед церемонією Viva! Awards. Вона була одягнена в дуже коротку зелену сукню. На фото вона задерла сукню, засвітивши труси.

"Фото для залучення уваги! Чекаю вас 5 червня на моєму сольному концерті в КВЦ Парковий. Обіцяю бути одягненою. Але це не точно))», - зазначила співачка. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Надяяяяяя" « "та зніми вже їх взагалі, буде аншлаг", " чому там написано Леся?", "Сміливо", "ти просто космос«,» ось це Я розумію маркетолог«,» Надя, це бомба«," а що Вова скаже?«, "з таким маркет ходом одні мужики прийдуть на концерт)", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс: "Пора б вже полюбити себе!".

Як повідомляла Politeka, рідкісні кадри з юними Дорофєєвої і Позитивом опинилися в мережі, 2012-й рік: "ГоспАди!".

Також Politeka писала, що Дорофєєва засвітила свій особняк і елітне авто, похвалившись новим досягненням: "ти гідна цього".