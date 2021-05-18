Известный украинский шоумен и ведущий шоу «Голос країни» Слава Демин удивил интересными архивными кадрами

Снимки с Надей Дорофеевой и Позитивом (Алексеем Завгородним) ведущий показал на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«2012 год! Тут, конечно, все «красивые», - прокомментировал он кадра.

На другом снимке Дорофеева запечатлена в довольно пикантной позе.

«ГоспАди!» - подписал фото Демин.

Как известно с 2010 по 2020 года Дорофеева и Позитив были участниками дуэта «Время и Стекло». За столько лет артистов не единожды подозревали в романтических отношениях. Однако Надя как-то объяснила, что об этом нес было даже речи.

«Во-первых, когда мы начинали проект, мы думали только о карьере. Во-вторых, у каждого из нас были отношения, а в-третьих, мы совершенно разные с Позитивом. Сейчас, конечно, мы уже научились мириться со всеми штуками друг друга, но тогда... Нам понадобилось 4 года, чтобы смириться с нашими индивидуальностями, полюбить друг друга, как партнеров», - рассказывала Дорофеева.

Супругом Дорофеевой является певец Dantes (Владимир Гудков). А Позитив был женат на дизайнере и подруге Насти Каменский Анне Андрийчук. Недавно пара сообщила, что развелась.

Напомним, Дорофееву, оставшуюся без Дантеса, подловили в объятиях дизайнера Лободы и Тины Кароль.

А еще Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес с упреком обратился к украинцам.

Также Politeka сообщала, что Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс.