Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) показала, как делалась ее обложка для модного глянца

Молодая артистка начала сольную карьеру после десяти лет работы в группе. Тем не менее, старт Нади был довольно успешным и быстрым, более того, звезда уже выступает с сольными концертами, отсняла несколько новых клипов и планирует новые альбомы.

Каждый альбом, как известно, сопровождается специальными обложками.

В этот раз в разделе Стори Надя поделилась несколькими кадрами, сделанными для обложки одной из своих работ. Также Дорофеева сопроводила ролики небольшой подписью, подмечая название.

В видео расслабленная Надя в мокрой одежде спокойно погружалась в воду, позируя перед объективом. Короткая юбка и почти прозрачная блузка смотрелись весьма удачно на стройной Дорофеевой. А отсутствие макияжа только сделало образ более натуральным.

До этого артистка поделилась снимком, сделанным перед церемонией Viva! Awards. Она была одета в очень короткое зеленое платье. На фото она задрала платье, засветив трусы.

«Фото для привлечения внимания! Жду вас 5 июня на моем сольном концерте в КВЦ Парковый. Обещаю быть одетой. Но это не точно))», - отметила певица. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Надяяяяя», «Да сними уже их вообще, будет аншлаг», «Почему там написано Леся?», «Смело, ох, Надя», «Ты просто космос», «вот это я понимаю маркетолог», «Надя, это бомба», «А что Вова скажет?», «с таким маркет ходом одни мужики придут на концерт)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Надя Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!".

Как сообщала Politeka, редкие кадры с юными Дорофеевой и Позитивом оказались в сети, 2012-й год: "ГоспАди!".

Также Politeka писала, что Дорофеева засветила свой особняк и элитное авто, похваставшись новым достижением: "Ты достойна этого".