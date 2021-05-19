Відома українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що їхні стосунки з Володимиром Дантесом стали зовсім іншими
Як пише Politeka.net, у програмі "Зоряний шлях" на каналі "Україна" зірка розповіла, що їхня сім'я перестала бути італійською, як раніше. Тепер вони набагато рідше сваряться, та й відбуватися це стало зовсім по-іншому.
"Ми стали ще ближче. Ми навіть з'ясовуємо стосунки вже взагалі по-іншому. Вже немає ось цього - я на зло піду в іншу кімнату ночувати, щоб тобі було неприємно. Тобто ми цим не займаємося вже", - заявила артистка.
За її словами, вони більше не вчиняють один одному на зло. Також Дорофєєва розповіла, які у неї стосунки зі свекрухою. Співачка запевняє, що ніколи не чула від неї докорів.
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"Вона свята свекруха. Навіть з перебором в іншу сторону. Вона не подзвонить зайвий раз", - зазначила артистка.
Як відомо, Дантес і Дорофєєва одружилися в 2015 році. Як зізнавалася співачка, Володимир сказав, що одружиться з нею при першій же зустрічі. Їх союз пережив і злети, і падіння. Зараз обидва артисти знаходяться на старті сольної кар'єри. Дантес намагається знову стати популярним, а Дорофєєва будує кар'єру після розпаду групи "Время и Стекло".
Додамо, що Надія Дорофєєва є однією з найпопулярніших співачок в Україні. Її цільова аудиторія - молодь.
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