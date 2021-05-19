"Навіщо дівчата себе так спотворюють?"

Наді Дорофєєвій дісталося від "інстаграмних критиків" за безглуздий, на їхню думку, наряд

Так, 31-річна зірка днями з'явилася на червоній доріжці вручення премії "Viva! Awards". Відповідні кадри опублікували на офіційній сторінці глянцю в Instagram, передає Politeka.net.

Співачка блищала перед камерами в шовковій міні-сукні яскраво-салатового кольору. Силуетний наряд з рукавами-ліхтариками і довгим поясом в тон в українських бутиках коштує 48 750 гривень. Лук Дорофєєва доповнила невеликою лимонною сумочкою та грубими чорними черевиками на шнурівці.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Багатьом наряд Наді здався невдалим - мовляв, виглядає дешево, а фасон взагалі був в моді 10-20 років тому. З огляду на реальну вартість сукні, коментарі виглядають дещо недоречно.

"відчуття, ніби воно коштує 100 грн."

"Як ніби дівчинка-підліток одягла мамине плаття"

"Мені не подобається. Такі сукні надягали на випускний років 15 тому"

"Як говорила моя бабуся, чорт знає що і збоку бантик.😁"

"Простирадло, зав'язане в бант"

"Взуття, татуювання... навіщо молоді і красиві дівчата себе так спотворюють? 😢"

"на вигляд ніби ганчірка з базару років 20 тому"

"Стиль сукні як у Каменських Насті - а колір красивіше у Дорофєєвої😍, але краще б балетки обула🤔"

У цьому ж вбранні Дорофєєва показалася біля свого будинку - перед тим, як відправитися на церемонію. Дівчина засвітила особняк і нове авто свого чоловіка Володимира Дантеса - жовту Tesla. Незважаючи на розкіш, що оточує її, в підписі Дорофєєва поскаржилася, що життя у артистів стало важче:

"Цей рік був шалено складним і змусив весь світ жити за новими правилами. І ми всі з цим впоралися! Змінилися і правила у творчій сфері. Коли артисти пішли на самоізоляцію, з'явилося так багато гідного і яскравого матеріалу, що в цьому потоці пробитися стало складніше в сто разів".

Нагадаємо, Дорофєєву, що залишилася без Дантеса, підловили в обіймах дизайнера Лободи і Тіни Кароль

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