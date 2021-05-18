Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) зважилася на сміливий вчинок заради привернення уваги до свого концерту

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 31-річна зірка опублікувала дуже непристойне фото. Артистка поділилася знімком, зробленим перед церемонією Viva! Awards. Вона була одягнена в дуже коротку зелену сукню. На фото вона задерла сукню, засвітивши труси.

"Фото для залучення уваги! Чекаю вас 5 червня на моєму сольному концерті в КВЦ Парковий. Обіцяю бути одягненою. Але це не точно))", - зазначила співачка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Повз не змогли пройти такі зірки як Ляйсан Утяшева, Ірина Монатік і Леся Нікітюк. Не обійшлося і без критики. Деяким не сподобалася надмірна відвертість артистки.

"Надяяяяяя", "та зніми вже їх взагалі, буде аншлаг", " чому там написано Леся?", "Сміливо", "ти просто космос", "ось це Я розумію маркетолог", "Надя, це бомба", "А що Вова скаже?", "з таким маркет ходом одні мужики прийдуть на концерт)", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в кінці 2020 року Дорофєєва почала сольну кар'єру. Тепер артистка презентує свій дебютний сольний альбом.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс: "Пора б вже полюбити себе!".

Як повідомляла Politeka, рідкісні кадри з юними Дорофєєвою і Позитивом опинилися в мережі, 2012-й рік: "ГоспАді!".

Також Politeka писала, що Дорофєєва засвітила свій особняк і елітне авто, похвалившись новим досягненням: "ти гідна цього".