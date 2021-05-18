Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) решилась на смелый поступок ради привлечения внимания к своему концерту

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 31-летняя звезда опубликовала очень неприличное фото. Артистка поделилась снимком, сделанным перед церемонией Viva! Awards. Она была одета в очень короткое зеленое платье. На фото она задрала платье, засветив трусы.

«Фото для привлечения внимания! Жду вас 5 июня на моем сольном концерте в КВЦ Парковый. Обещаю быть одетой. Но это не точно))», - отметила певица.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Мимо не смогли пройти такие звезды как Ляйсан Утяшева, Ирина Монатик и Леся Никитюк. Не обошлось и без критики. Некоторым не понравилась чрезмерная откровенность артистки.

«Надяяяяя», «Да сними уже их вообще, будет аншлаг», «Почему там написано Леся?», «Смело», «Ты просто космос», «вот это я понимаю маркетолог», «Надя, это бомба», «А что Вова скажет?», «с таким маркет ходом одни мужики придут на концерт)», - пишут пользователи сети.

Как известно, в конце 2020 года Дорофеева начала сольную карьеру. Теперь артистка презентует свой дебютный сольный альбом.

Напомним, что Надя Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!".

Как сообщала Politeka, редкие кадры с юными Дорофеевой и Позитивом оказались в сети, 2012-й год: "ГоспАди!".

Также Politeka писала, что Дорофеева засветила свой особняк и элитное авто, похваставшись новым достижением: "Ты достойна этого".