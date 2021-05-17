Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала, як пройшла церемонія Viva! Awards 2021
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала дуже популярною співачкою в Україні. А зараз Надю запросили на церемонію Viva! Awards 2021, де вона стала переможницею в категорії "Digital-прорив". У соціальних мережах Дорофєєва вирішила показати своє вбрання і розповісти про нагороду.
На фото Надя здалася в короткій салатовій сукні, позуючи у нового автомобіля Володимира - Tesla і великого особняка. На ще одному кадрі зірка вже тримала свою нагороду, піднявши її вгору. А в кінці "каруселі" дівчина опублікувала відео, де видно, як вона вийшла на сцену.
"За пару годин до отримання нагороди Viva! Awards.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин з коханою дали волю почуттям прямо на вулиці: відео
Трагічно обірвалося життя красуні-снайпера ЗСУ: поверталася на фронт навіть після операцій
"Бідні діти, нещасні батьки...": п'яний водій влетів у натовп підлітків, деталі та фото з місця НП
Заробітчанка розповіла про життя в Польщі: "Платили вдвічі менше, ніж полякам, але..."
Цей рік був шалено складним і змусив весь світ жити за новими правилами. І ми всі з цим впоралися!
Змінилися і правила у творчій сфері. Коли артисти пішли на самоізоляцію, з'явилося так багато гідного і яскравого матеріалу, що в цьому потоці пробитися стало складніше в сто разів.
І зараз набрати навіть 10 млн переглядів стало справжнім викликом! Я щаслива, що нам це вдалося - і мій дебютний трек gorit почули і полюбили мільйони людей, він досі не покидає головні музичні чарти, а кліп набрав вже 50 млн переглядів", - написала зірка під кадрами.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ти гідна цього! Любимо сильно", " Надя! Улюблена наша! Ти це заслужила, я дивлюся на тебе і розумію що ти шалено крута! Ти крута не тільки в плані творчості, але і в людських якостях...", "Вова спеціально купив машину тобі під сумочку)))"," Вітаю з придбанням!", "Машина прямо підходить".
Нагадаємо, Дорофєєву, що залишилася без Дантеса, підловили в обіймах дизайнера Лободи і Тіни Кароль
А ще Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес із докором звернувся до українців
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс