Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала, як пройшла церемонія Viva! Awards 2021

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала дуже популярною співачкою в Україні. А зараз Надю запросили на церемонію Viva! Awards 2021, де вона стала переможницею в категорії "Digital-прорив". У соціальних мережах Дорофєєва вирішила показати своє вбрання і розповісти про нагороду.

На фото Надя здалася в короткій салатовій сукні, позуючи у нового автомобіля Володимира - Tesla і великого особняка. На ще одному кадрі зірка вже тримала свою нагороду, піднявши її вгору. А в кінці "каруселі" дівчина опублікувала відео, де видно, як вона вийшла на сцену.

"За пару годин до отримання нагороди Viva! Awards.

Цей рік був шалено складним і змусив весь світ жити за новими правилами. І ми всі з цим впоралися!

Змінилися і правила у творчій сфері. Коли артисти пішли на самоізоляцію, з'явилося так багато гідного і яскравого матеріалу, що в цьому потоці пробитися стало складніше в сто разів.

І зараз набрати навіть 10 млн переглядів стало справжнім викликом! Я щаслива, що нам це вдалося - і мій дебютний трек gorit почули і полюбили мільйони людей, він досі не покидає головні музичні чарти, а кліп набрав вже 50 млн переглядів", - написала зірка під кадрами.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти гідна цього! Любимо сильно", " Надя! Улюблена наша! Ти це заслужила, я дивлюся на тебе і розумію що ти шалено крута! Ти крута не тільки в плані творчості, але і в людських якостях...", "Вова спеціально купив машину тобі під сумочку)))"," Вітаю з придбанням!", "Машина прямо підходить".

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