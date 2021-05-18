Відомий український шоумен і ведучий шоу "Голос країни" Слава Дьомін здивував цікавими архівними кадрами

Знімки з Надею Дорофєєвою і Позитивом (Олексієм Завгороднім) ведучий показав на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

"2012 рік! Тут, звичайно, всі "красиві", - прокоментував він кадру.

На іншому знімку Дорофєєва відображена в досить пікантній позі.

«ГоспАді!» - підписав фото Дьомін.

Як відомо з 2010 по 2020 року Дорофєєва і Позитив були учасниками дуету «Время и Стекло». За стільки років артистів неодноразово підозрювали в романтичних стосунках. Однак Надя якось пояснила, що про це ніс було навіть мови.

«По-перше, коли ми починали проект, ми думали тільки про кар'єру. По-друге, у кожного з нас були відносини, а по-третє, ми абсолютно різні з Позитивом. Зараз, звичайно, ми вже навчилися миритися з усіма штуками один одного, але тоді... Нам знадобилося 4 роки, щоб змиритися з нашими індивідуальностями, полюбити один одного, як партнерів», - розповідала Дорофєєва.

Чоловіком Дорофєєвої є співак Dantes (Володимир Гудков). А Позитив був одружений на дизайнері і подрузі Насті Каменській Ганні Андрійчук. Нещодавно пара повідомила, що розлучилася.

Нагадаємо, Дорофєєву, що залишилася без Дантеса, підловили в обіймах дизайнера Лободи і Тіни Кароль.

А ще Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес із докором звернувся до українців.

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва в маленькому бікіні поскаржилася на свій несподіваний комплекс.