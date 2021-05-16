Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала розповіддю про свій незвичайний комплекс

Зазвичай Надя не розповідає про свої проблеми, страхи або комплексах. І хоча зірка відкрита зі своїми шанувальниками, спілкується в Instagram на своїй сторінці досить чесно, про особисте життя вона говорить рідко. Цього разу дівчина несподівано заговорила про те, що раніше доставляло їй дискомфорт.

Свої зауваження зірка супроводила двома фото, якими хотіла підкреслити свій комплекс. Їй завжди здавалося дивним мати таку бліду, світлу шкіру.

"Завжди хотіла мати такий гарний золотистий загар, але моя шкіра про це не мріяла. Мені практично не вдається засмагнути. Мені завжди здається, що я занадто бліденька. Пора б мені вже полюбити себе і прийняти цей факт".

Після того, як зірка написала це в сторі, однодумці також висловили свою думку і підтримали Надю, адже не вона одна комплексує через подібні речі.

«Бісять люди, які кажуть: нічого собі ти бліда. Мій девіз - я аристократка. Плюс в тому, що шкіра старіє повільніше. Та й бліда-це ще нічого, а ось тим, у кого алергія на сонце, - взагалі погано. Ну все, я спокійна", - написала Надя, позначаючи коментарі користувачів.

Також на іншому, новому знімку, видно, що Надя начебто вийшла з будівлі за її спиною, і виглядає вона незадоволеною і навіть засмученою. Перед камерою зірка з'явилася в багатошаровому темному вбранні.

У підписі до фотографії Дорофєєва написала: "серйозно??? У вас немає латте?". Користувачі тут же почали коментувати новий образ співачки, і є ті, кому він сподобався, а є ті, хто не в захваті від її вигляду. "На босяка схожа"," красуня"," як завжди, красуня"," яка красива"," найкраща"," класна сумочка"," для тебе все є"," приходь в гості, буде лате"," яка ж ти красива"," ікона стилю", - пишуть фанати в коментарях.

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