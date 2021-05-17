Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) засвітилася на світському заході без чоловіка Dantes (Володимир Гудков)

Надя Дорофєєва стала переможницею премії Viva! Awards 2021 в номінації»Діджитал прорив". Кадри з церемонії з'явилися з мережі.

Дорофєєва з'явилася на заході в салатовій міні-сукні з об'ємними рукавами.

А ось чоловік співачки Володимир Дантес її не супроводжував, так як зараз він їде південь України. Днями він був в Одесі, пізніше збирався після відвідати Херсон.

Відзначимо, в мережі показали кадри, як Надя позує поруч з дизайнером Жаном Грицфельдтом, який обіймає її за талію.

Як відомо, послугами Грицфельдта користуються такі знаменитості, як Тіна Кароль, Світлана Лобода, Міша Романова, Катя Осадча та інші.

Крім створення модних нарядів Грицфельдт займається ще й діджеїнгом. Він працює над своїм музичним проектом.

Жан Гріцфельдт - це не псевдонім, як можуть подумати багато хто. У дизайнера дійсно є німецьке коріння.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розповіла про свій комплекс.

Їй завжди здавалося дивним мати таку бліду, світлу шкіру. Але на пляжі, скільки б вона не засмагала, такого ефекту домогтися не вдається:

"Завжди хотіла мати такий гарний золотистий загар, але моя шкіра про це не мріяла. Мені практично не вдається засмагнути. Мені завжди здається, що я занадто бліденька. Пора б мені вже полюбити себе і прийняти цей факт».

Нагадаємо, невідомі кадри з Дорофєєвою і Дантесом опинилися в мережі.

Також Politeka повідомляла, що чоловік Дорофєєвої Дантес поділився секретом, що рятує від сварок.

А ще Politeka писала, що Дантес осідлав двоколісного красеня і показав роботу мрії.