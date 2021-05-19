Известная украинская певица Надя Дорофеева призналась, что их отношения с Владимиром Дантесом стали совсем другими

Как пишет Politeka.net, в программе "Звездный путь" на канале "Украина" звезда рассказала, что их семья перестала быть итальянской, как раньше. Теперь они гораздо реже ссорятся, да и происходить это стало совершенно по-другому.

«Мы стали еще ближе. Мы даже выясняем отношения уже вообще по-другому. Уже нет вот этого - я назло пойду в другую комнату ночевать, чтобы тебе было неприятно. То есть мы этим не занимаемся уже», - заявила артистка.

По ее словам, они больше не поступают друг другу назло. Также Дорофеева рассказала, какие у нее отношения со свекровью. Певица уверяет, что никогда не слышала от нее упреков.

«Она святая свекровь. Даже с перебором в другую сторону. Она не позвонит лишний раз», - отметила артистка.

Как известно, Дантес и Дорофеева поженились в 2015 году. Как признавалась певица, Владимир сказал, что женится на ней при первой же встрече. Их союз пережил и взлеты, и падения. Сейчас оба артиста находятся на старте сольной карьеры. Дантес пытается вновь стать популярным, а Дорофеева строит карьеру после распада группы "Время и Стекло".

Добавим, что Надежда Дорофеева является одной из самых популярных певиц в Украине. Ее целевая аудитория - молодежь.

Напомним, что Дорофееву, оставшуюся без Дантеса, подловили в объятиях дизайнера Лободы и Тины Кароль: кадры.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в наряде за 49 тысяч гривен оконфузилась на вечеринке для избранных: "Как у Каменских".

Также Politeka писала, что Дорофеева в чересчур коротком платье удивила неприличным поступком: «Да сними уже…».