Известная украинская певица Надя Дорофеева призналась, что их отношения с Владимиром Дантесом стали совсем другими
Как пишет Politeka.net, в программе "Звездный путь" на канале "Украина" звезда рассказала, что их семья перестала быть итальянской, как раньше. Теперь они гораздо реже ссорятся, да и происходить это стало совершенно по-другому.
«Мы стали еще ближе. Мы даже выясняем отношения уже вообще по-другому. Уже нет вот этого - я назло пойду в другую комнату ночевать, чтобы тебе было неприятно. То есть мы этим не занимаемся уже», - заявила артистка.
По ее словам, они больше не поступают друг другу назло. Также Дорофеева рассказала, какие у нее отношения со свекровью. Певица уверяет, что никогда не слышала от нее упреков.
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«Она святая свекровь. Даже с перебором в другую сторону. Она не позвонит лишний раз», - отметила артистка.
Как известно, Дантес и Дорофеева поженились в 2015 году. Как признавалась певица, Владимир сказал, что женится на ней при первой же встрече. Их союз пережил и взлеты, и падения. Сейчас оба артиста находятся на старте сольной карьеры. Дантес пытается вновь стать популярным, а Дорофеева строит карьеру после распада группы "Время и Стекло".
Добавим, что Надежда Дорофеева является одной из самых популярных певиц в Украине. Ее целевая аудитория - молодежь.
Напомним, что Дорофееву, оставшуюся без Дантеса, подловили в объятиях дизайнера Лободы и Тины Кароль: кадры.
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