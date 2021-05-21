Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал себя дома

Как пишет Politeka.net, Владимир стал известен украинцам благодаря "Фабрике звезд", где произвел настоящий триумф. Артистом сразу занялась Наталья Могилевская, но через некоторое время Дантес решил сделать паузу и вернулся на сцену только в 2019 году. Сейчас красавчик активно ведет социальные сети, где делиться не только творчеством, но и личными кадрами.

В этот раз Владимир опубликовал фото, на котором позировал в штанах и белой кофте, сидя на диване. Рядом можно увидеть бокал пьянящего напитка, а также поднос с виноградом, мясом и сыром.

"Ну что, друзья?

Все пишут про фильмы/сериалы, ну и я туда же. Самое время сделать пост для сохранения!

Делюсь своим списком любимых/новых фильмов и сериалов, а вы пишите свои в комментариях — давайте сделаем так, чтоб всем хватило посмотреть", - написал Владимир.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Зачем же нам сериалы, если мы можем просто посмотреть на тебя", "Не смотрим фильмы , смотрим твои клипы!", "Сразу видно, что Вова Netflix подключил", "Трасса 60. Каждый раз, как впервые и на цитаты его разобрать просто, а иногда на паузу ставить, чтоб осмыслить".

Напомним, Дорофеева призналась, что их брак с Дантесом перестал быть прежним

Также Politeka писала, что Дорофееву, оставшуюся без Дантеса, подловили в объятиях дизайнера Лободы и Тины Кароль

А еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес с упреком обратился к украинцам



