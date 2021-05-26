Солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, как живеться группе после Евровидения, заняли 5 место с песней "Shum"
Певица обратилась к своим поклонникам в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Екатерина Павленко отметила, что сейчас у них особенно активный график. И это не удивительно, после выступления популярность группы резко возросла.
«Скучала за нами? Мы здесь немножко в запаре, потому что теперь нас все хотят. Так что мы это ездим, решает дела. Если шо, мы живы, у нас все хорошо», - сказала Екатерина Павленко.
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"Пацаны, помашите нашим подписчикам, а то они уже и забыли, как мы выглядим", - обратилась она к участникам коллектива.
Также солистка Go_A показала фан-арт, который сейчас массово публикуют поклонники коллектива.
Отметим, песня украинской группы Gо_A под названием "Шум", с которой они выступили в финале Евровидения 2021, поднялась в мировом рейтинге лучших хитов на сервисе Spotify 50 Viral. Сингл обошел по популярности даже победителей Евровидения Måneskin с песней Zitti e buoni.
Творчество этнофолк группы Go_A пришлось по душе не только украинцам и европейской публике, но и конкурентам на Евровидении-2021.
Украинские музыканты запланировали коллаборации с участниками песенного конкурса.
Так, солистка Go_A ранее рассказала, что они уже договорились о сотрудничестве с представителем Швейцарии Gjon's Tears, которого она называла своим фаворитом Евровидения-2021, участницей из Австралии Montaigne, которая накануне гранд-финала проникновенно перепела SHUM.
Go_A также хочет сыграть совместный концерт с представителями Финляндии – группой Blind Channel, когда рокеры приедут в Украину. Едва ли не самой ожидаемой будет коллаборация Go_A с итальянцами Måneskin.
Напомним, что солистка Go_A сообщила о проблеме во время прямого эфира Евровидения.
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Также Politeka писала, что солистка Go_A показала, что творится за кулисами "Евровидения" перед полуфиналом.