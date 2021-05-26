Солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, как живеться группе после Евровидения, заняли 5 место с песней "Shum"

Певица обратилась к своим поклонникам в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Екатерина Павленко отметила, что сейчас у них особенно активный график. И это не удивительно, после выступления популярность группы резко возросла.

«Скучала за нами? Мы здесь немножко в запаре, потому что теперь нас все хотят. Так что мы это ездим, решает дела. Если шо, мы живы, у нас все хорошо», - сказала Екатерина Павленко.

"Пацаны, помашите нашим подписчикам, а то они уже и забыли, как мы выглядим", - обратилась она к участникам коллектива.

Также солистка Go_A показала фан-арт, который сейчас массово публикуют поклонники коллектива.

Отметим, песня украинской группы Gо_A под названием "Шум", с которой они выступили в финале Евровидения 2021, поднялась в мировом рейтинге лучших хитов на сервисе Spotify 50 Viral. Сингл обошел по популярности даже победителей Евровидения Måneskin с песней Zitti e buoni.

Творчество этнофолк группы Go_A пришлось по душе не только украинцам и европейской публике, но и конкурентам на Евровидении-2021.

Украинские музыканты запланировали коллаборации с участниками песенного конкурса.

Так, солистка Go_A ранее рассказала, что они уже договорились о сотрудничестве с представителем Швейцарии Gjon's Tears, которого она называла своим фаворитом Евровидения-2021, участницей из Австралии Montaigne, которая накануне гранд-финала проникновенно перепела SHUM.

Go_A также хочет сыграть совместный концерт с представителями Финляндии – группой Blind Channel, когда рокеры приедут в Украину. Едва ли не самой ожидаемой будет коллаборация Go_A с итальянцами Måneskin.

Напомним, что солистка Go_A сообщила о проблеме во время прямого эфира Евровидения.

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Также Politeka писала, что солистка Go_A показала, что творится за кулисами "Евровидения" перед полуфиналом.