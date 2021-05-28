Солистка группы "Go_А" Екатерина Павленко получила награду всеукраинской премии "Женщина ІІІ тысячелетия"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, который и вручал награду передает Politeka.net.

Екатерина Павленко показала фото с премией на своей странице в Инстаграм.

«Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было настолько сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах - заставила объединиться. В самой песни были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва. Всей семьей мы увлекательно смотрели выступление группы Go_A на Евровидении и эта музыка призвала нас к объединению - танцевали как моложе, так и старшее поколение», - отметил он.

Стефанчук добавил, что поблагодарил Павленко за достойное представление Украины, за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, за утверждение национальной идентичности.

"Кажется, что одно из крупнейших наших достижений - мы начали производить моду на украинский язык и современную украинскую культуру во всем мире. Это, пожалуй, то, что отличает настоящего украинца по духу и крови", - отметил первый вице-спикер.

"Победа Екатерины Павленко доказывает: единственным, чем мы можем соревноваться друг с другом, - это то, кто из нас больше любит и делает для Украины. Я уверен, что для такой талантливой исполнительницы и настоящей патриотки своей Родины участие в Евровидении - это только начало большой книги", - подытожил он.

Напомним, что cолистка Go_A "в запаре" показала свою жизнь после Евровидения: "Нас теперь все хотят"

Как сообщала Politeka, украинцы Go_A порвали зал "Евровидения", кадры и подробности триумфа: "Европа короновала свою королеву"

Также Politeka писала, что победители "Евровидения" обезумели от выступления Go_A, закулисные кадры: "Бросились в пляс и..."