Группа Go_A, представлявшая Украину на «Евровидении» в этом году, поделилась своими новыми успехами, покорив вслед за Европой еще и США

Выступление украинских артистов на главном песенном конкурсе Европы в 2021 году закончилось настоящим триумфом: по общим итогам они заняли 5-е место, однако в зрительском голосовании были вторыми, уступив только победителям шоу – итальянской группе Måneskin.

Песня Shum, с которой выступили украинцы, произвела настоящий фурор в сети. Она попала на первую строчку глобального чарта Spotify и, по состоянию на 15 июня, все еще оставалась в первой десятке. Кроме того, в начале июня Shum стала первой песней на украинском языке, которая попала в глобальный чарт Billboard 200, оказавшись на 80-м месте.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм музыканты из группы Go_A поделились еще одной приятной новостью: песня Shum попала в топ-50 самых популярных треков в США.

«Сейчас "SHUM" находится на втором месте и продолжает звучать со всех уголков мира», - сообщается в публикации.

При этом на первом месте рейтинга оказалась песня Måneskin «I Wanna Be Your Slave».

Хорошей новости для Go_A обрадовался другой участник «Евровидения» - исландский певец Дади Фрейр, который выступал со своей группой Daði og Gagnamagnið.

«Даааа!», - написал он под публикацией.

Украинцы также порадовались за музыкантов.

«Поздравляем! Такое соседство в чате просто должно вылиться в общей трек!», «Поздравляю. Вы группа которая показывает украинский народ и наш язык, вы большие молодцы вами гордятся миллионы», «Пусть весь мир услышит украинский ШУМ! Да и вообще все ваши песни, потому что они - настоящее украинское чудо», - пишут люди.

Напомним, в Go_A раскрыли подробности совместных планов с Сердючкой: "Есть хорошая новость...".

Как сообщала Politeka, победитель "Евровидения" Måneskin рассекретил свою девушку, потрясающая красотка: "Что она в нем нашла".

Также Politeka писала, что солистка Go_A показала их автобус с кроватями, можно жить: "Игорек, будем вместе спать".