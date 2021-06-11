Фронтмен группы Måneskin, которая победила на песенном конкурсе «Евровидение-2021», рассекретил свою девушку

Как передает Politeka.net, Дамьяно Давид подтвердил отношения с итальянской моделью Джорджией Солери. Несмотря на то, что на страницах звезд в Инстаграм нет совместных фото и видео, парочка встречается уже довольно давно.

«Сердце поклонниц разбито. В интервью Vanityfair Дамьяно Давид @ykaaar заявил - его достали папарацци, поэтому решил поставить точку. Имеет девушку - Джорджию Солери @giorgiasoleri_. «Под моим домом днем и ночью дежурили папарацци. Поэтому после четырех лет отношений я сказал ее имя. Папарацци на месте, но больше не нужно ничего скрывать», - процитировали слова артиста на одном из пабликов в соцсетях.

В комментариях мнение поклонников насчет пары разделились. Одни посчитали, что Джорджия и Дамьяно очень подходят друг другу, а другие не могут понять, что красотка-модель нашла в этом рокере.

«Что она в нем нашла... Она красота, а он, нет слов», «Она такая хорошенькая», «Он шикарен!», «Пара огонь», «Девушка очень красивая, и он красавчик. Счастье им», «Ну все, фанатки ее разорвут», - пишут пользователи сети.

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