Солістка групи "Go_A" Катя Павленко розповіла про своє ставлення до переможця на конкурсі "Євробачення-2021"
У Роттердамі відбувся пісенний конкурс "Євробачення", в результаті перемогу здобула група Мапеѕкіп, повідомляє Politeka.net. У мережі стали ходити чутки про взаємну симпатію соліста колективу Дамиано Давида і Каті Павленко. Нібито обидва навіть обіймалися і цілувалися.
У новому інтерв'ю у Яніни Соколової солістка групи "Go_A" прокоментувала цю інформацію.
"Я не пам'ятаю, щоб ми цілувалися з італійцями. Я пам'ятаю, що ми там всі обіймалися на фіналі, а коли виступали італійці, то ми і з Афінами пили малиновий збір. Було весело", - розповіла артистка.
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Нагадаємо, Павленко розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя", що з солістом гурту Мапеѕкіп вони дуже схожі, як брат і сестра і у них дружні стосунки.
Фронтвумен "Go_A" зазначила, що її колега дуже харизматичний і класний чоловік.
Також Павленко хотілося б зробити колаборацію з італійцями, однак через те, що дві групи живуть в різних країнах і на різних лейблах, є юридична заковика, що ускладнює спільну роботу.
Зазначимо, днями Катерина Павленко отримала нагороду Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" за гідне представлення України, за патріотизм та популяризацію української культури у світі, за утвердження національної ідентичності.
Нагадаємо, що солістка go_a повідомила про проблему під час прямого ефіру Євробачення.
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Також Politeka писала, що солістка go_a показала, що діється за лаштунками "Євробачення" перед півфіналом.