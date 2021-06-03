Солистка группы "Go_A" Катя Павленко рассказала о своем отношении к победителю на конкурсе "Евровидение-2021"

В Роттердаме состоялся песенный конкурс "Евровидение", в результате победу одержала группа Mаneskin, сообщает Politeka.net. В сети стали ходить слухи о взаимной симпатии солиста коллектива Дамиано Давида и Кати Павленко. Якобы оба даже обнимались и целовались.

В новом интервью у Янины Соколовой солистка группы "Go_A" прокомментировала эту информацию.

"Я не помню, чтобы мы целовались с итальянцами. Я помню, что мы там все обнимались на финале, а когда выступали итальянцы, то мы и с Афинами пили малиновый сбор. Было весело", - рассказала артистка.

Напомним, Павленко рассказала Кате Осадчей в программе "Світське життя", что с солистом группы Mаneskin они очень похожи, как брат и сестра и у них дружеские отношения.

Фронтвумен "Go_A" отметила, что ее коллега очень харизматичный и классный мужчина.

Также Павленко хотелось бы сделать коллаборацию с итальянцами, однако из-за того, что две группы живут в разных странах и на разных лейблах, есть юридическая загвоздка, что усложняет совместную работу.

Отметим, на днях Екатерина Павленко получила награду всеукраинской премии "Женщина ІІІ тысячелетия" за достойное представление Украины, за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, за утверждение национальной идентичности.

Напомним, что солистка Go_A сообщила о проблеме во время прямого эфира Евровидения.

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Также Politeka писала, что солистка Go_A показала, что творится за кулисами "Евровидения" перед полуфиналом.