Фронтвумен Go_A Катя Павленко видала, що насправді відбувалося між музикантами на "Євробаченні 2021"

Як відомо, українці Go_a повернулися з Роттердама з 5-м місцем і тріумфом, який навіть самі не очікували. Їх Shum викликав фурор не тільки на глядачів, а й на інших учасників конкурсу. Зокрема, особливо надихнулися українськими мотивами переможці "Євробачення" італійці з групи Måneskin.

Вся Європа заговорила про якусь неймовірну любов Павленко з їх вокалістом Даміано Давидом. Навіть на фінальній прес-конференції музикант сказав про те, що найбільше їм сподобалася група Go_A.

Павленко розкрила деталі в інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя".

"Наша дружба почалася з того, що ми побачили, що їх вокаліст, і взагалі їх група, постять "сторіз", де вони танцюють під нашу пісню і намагаються підспівувати. А потім, коли ми вже зустрілися у фіналі, вони прийшли до нас у гримерку і попросили мене, щоб я їх навчила співати українською мовою. Вони сказали, що не можуть більше терпіти, "нам дуже подобається ця пісня і ми хочемо підспівувати, але у нас не виходить".

Кадри, як солістка "Go_A" тренувала італійців вимовляти слово "заплетися", облетіли Мережу. Після того, як у Måneskin нарешті вийшло, хлопці дружно заспівали, ляскаючи в долоні, та ще й станцювали.

Павлtyrj додала, що в Мережі їх з Даміано практично одружили. Але у нього, насправді, є дівчина. А ось те, що вони з італійцем схожі, як брат і сестра, Катя не заперечує.

Раніше ми розповідали, солістка Go_A зізналася, що так і не дочекалася від власної матері привітань з успіхом на "Євробаченні."

"Мер міста Березань навіть приїхав мене зустрічати в аеропорт. Березанська громада, з прапорами, у вінках, з піснями. Було дуже приємно... Ну я зідзвонювалася з мамою, але ми на цю тему не говорили. Мені здається, вона не усвідомлює цього... Вона мене запитала, коли я повертаюся на роботу в Березань", - приголомшила Катя.

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