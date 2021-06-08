Фронтвумен Go_A Катя Павленко выдала, что на самом деле происходило между музыкантами на "Евровидении 2021"

Как известно, украинцы Go_A вернулись из Роттердама с 5-м местом и триумфом, который даже сами не ожидали. Их Shum произвел фурор не только на зрителей, но и на других участников конкурса. В частности, особенно воодушевились украинскими мотивами победители "Евровидения" итальянцы из группы Måneskin.

Вся Европа заговорила о какой-то невероятной любви Павленко с их вокалистом Дамиано Давидом. Даже на финальной пресс-конференции музыкант сказал о том, что больше всего им понравилась группа Go_A.

Павленко раскрыла детали в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".

"Наша дружба началась с того, что мы увидели, что их вокалист, и вообще их группа, постят "сториз", где они танцуют под нашу песню и пытаются подпевать. А потом, когда мы уже встретились в финале, они пришли к нам в гримерку и попросили меня, чтобы я их научила петь на украинском языке. Они сказали, что не могут больше терпеть, "нам очень нравится эта песня и мы хотим подпевать, но у нас не получается".

Кадры, как солистка "Go_A" тренировала итальянцев выговаривать слово "заплетися", облетели Сеть. После того, как у Måneskin наконец получилось, ребята дружно запели, хлопая в ладоши, да еще и станцевали.

Павленко добавила, что в Сети их с Дамиано практически поженили. Но у него, на самом деле, есть девушка. А вот то, что они с итальянцем похожи, как брат и сестра, Катя не отрицает.

Ранее мы рассказывали, солистка Go_A призналась, что так и не дождалась от собственной матери поздравлений с успехом на "Евровидении."

"Мэр города Березань даже приехал меня встречать в аэропорт. Березанская община, с флагами, в венках, с песнями. Было очень приятно... Ну я созванивалась с мамой, но мы на эту тему не говорили. Мне кажется, она не осознает этого... Она меня спросила, когда я возвращаюсь на работу в Березань", - ошеломила Катя.

Напомним, что родной человек выставил солистку "Go_A" с мамой за дверь, подробности: "Выметайтесь отсюда"

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