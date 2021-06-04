Солистка группы "Go_A" Катя Павленко рассказала поражающие подробности своей жизни

Группа "Go_A" после того, как заняла пятое место на "Евровидении-2021", стала популярнее.

Фронтвумен коллектива Екатерина Павленко возымела большой успех. Сейчас она задействована в съемках и получает массу комплиментов, но никто не знал, как ей было тяжело до этого, пишет ТСН. В документальном проекте "Суспільного" звезда раскрыла шокирующие подробности своего детства.

Когда будущей звезде было шесть лет у нее умер дедушка, после чего родственники начали делить имущество. Дед поделил все между родными, но матери Кати досталась машина, а дом должны были ей построить.

Два года шло строительство, сквозь стены "гулял" ветер, а окна закрыли пленкой. Павленко жила в таких условиях с матерью, а когда пришла зима, туда заявился дядя Кати со словами: "Выметайтесь отсюда". По мнению мужчины, этот дом был его, поэтому он выгнал родственников.

"Помню, это была зима, ночь, мы шли по полю, было по колено снега...", - рассказала Екатерина.

По словам певицы, в детстве она много болела. Она связывает это с тем, что жила с матерью на стройке, где было холодно. В результате Катя перенесла две серьезные операции, а после одной из которых она чуть не умерла.

Павленко спас врач в Киеве, к которому ее направили из родного Нежина. Медик бесплатно сделал будущей артистке операцию.

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