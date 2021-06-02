Солистка группы "Go_A" Катя Павленко дала интервью, в котором раскрыла подробности своей жизни

Группа "Go_A" заняла на песенном конкурсе "Евровидение-2021" пятое место, что довольно хороший результат, сообщает Politeka.net. Сейчас коллектив набирает все большую популярность, а его солистка дает интервью.

В частности, журналистка Янина Соколова взяла интервью у Павленко, соответствующее видео появилось в Ютубе.

В рамках интервью показали давнюю историю солистки "Go_A" до Евровидения. На кадрах Екатерина ошарашила деталями о проблемах со здоровьем, из-за которых оказалась в больнице.

"Попала (в больницу - ред.) очень поздно. Меня очень долго лечили, потом сказали, что часть легких надо удалить, потому что ее нельзя вылечить", - поделилась солистка группы.

Мать артистки пошла наперекор врачам, отказавшись от операции, после чего Павленко попала в реанимацию. Оказалось, что у будущей звезды была опухоль, из-за которой лопнул сосуд, в результате началось кровотечение. Звезде сделали операцию, после чего пошел процесс реабилитации.

Примечательно, что сейчас Катя не хочет комментировать эту страшную историю, ведь хочет мотивировать людей.

Напомним, солистка группы Go_A рассказала Кате Осадчей в программе "Світське життя" об отношении к победителям конкурса "Mаneskin", а именно к солисту Дамиано Давиду.

"Ну вообще, мы с ним очень похожи, как брат и сестра. А вообще-то он очень классный и харизматичный парень", – заявила солистка Go_A.

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