Фанати Алли Пугачової знайшли схожість між її піснею і композицією переможця "Євробачення 2021", італійського гурту Måneskin

Так, на одній з фан-сторінок Примадонни в Instagram опублікували цікавий колаж, вказавши на однакові рядки в піснях Пугачової з Галкіним і італійців, передає Politeka.net. Гряде новий скандал.

"Слухали? Помітили? #аллапугачева #євробаченіе2021", - запитує автор поста.

"Ого! Один в один 😮", - прокоментував один з користувачів.

Так, у пісні Пугачової і Галкіна "Будь чи не будь", яку вони випустили ще в 2001 році, є такі рядки: "Будь зі мною майстром, Будь зі мною гангстером".

Ці ж слова повторюються в треку "I wanna be your slave" ("Я хочу бути твоїм рабом", - ред.) Måneskin, що з'явився в цьому році.

"I wanna be your master, I wanna be a gangster", - співають італійці.

Примітно, що до цього групу вже звинувачували в плагіаті. Музиканти нідерландського колективу The Vendettas заявили, що пісня Zitti E Buoni, з якою Måneskin перемогли на "Євробаченні", ідентична їх композиції "You want it, you got it" ("Ти хочеш це, ти отримуєш це"). Ця композиція, яку нібито скопіювали італійці, була написана в 1992 році. Тоді жоден з учасників групи ще навіть не народився (адже їм від 20 до 22 років).

Крім того, Måneskin засвітилися в ще одному скандалі під час головного вокального конкурсу Європи. Телеглядачі запідозрили соліста групи Даміано Давида у вживанні наркотиків в прямому ефірі. Måneskin звинувачення спростували, але вокаліст все ж здав тест, який дав негативний результат.

