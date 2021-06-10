Фанати Алли Пугачової знайшли схожість між її піснею і композицією переможця "Євробачення 2021", італійського гурту Måneskin
Так, на одній з фан-сторінок Примадонни в Instagram опублікували цікавий колаж, вказавши на однакові рядки в піснях Пугачової з Галкіним і італійців, передає Politeka.net. Гряде новий скандал.
"Слухали? Помітили? #аллапугачева #євробаченіе2021", - запитує автор поста.
"Ого! Один в один 😮", - прокоментував один з користувачів.
Так, у пісні Пугачової і Галкіна "Будь чи не будь", яку вони випустили ще в 2001 році, є такі рядки: "Будь зі мною майстром, Будь зі мною гангстером".
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Ці ж слова повторюються в треку "I wanna be your slave" ("Я хочу бути твоїм рабом", - ред.) Måneskin, що з'явився в цьому році.
"I wanna be your master, I wanna be a gangster", - співають італійці.
Примітно, що до цього групу вже звинувачували в плагіаті. Музиканти нідерландського колективу The Vendettas заявили, що пісня Zitti E Buoni, з якою Måneskin перемогли на "Євробаченні", ідентична їх композиції "You want it, you got it" ("Ти хочеш це, ти отримуєш це"). Ця композиція, яку нібито скопіювали італійці, була написана в 1992 році. Тоді жоден з учасників групи ще навіть не народився (адже їм від 20 до 22 років).
Крім того, Måneskin засвітилися в ще одному скандалі під час головного вокального конкурсу Європи. Телеглядачі запідозрили соліста групи Даміано Давида у вживанні наркотиків в прямому ефірі. Måneskin звинувачення спростували, але вокаліст все ж здав тест, який дав негативний результат.
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