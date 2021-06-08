Близкий друг примадонны Аллы Борисовны Пугачевой рассказал о характере звезды и о том, как ее вывели из себя на публике

Как сообщает Politeka.net, российская примадонна Алла Пугачева много лет была топовой звездой эстрады. Однако, на старости лет ушла со сцены, отказавшись от своего образа, и теперь ведет тихую семейную жизнь с мужем Максимом Галкиным и двумя маленькими детьми. Недавно на одном из российских телеканалов показали интервью близкого друга Пугачевой Бориса Краснова, который рассказал о ее характере и о том, как ее однажды довели до слез на светском мероприятии.

По словам Краснова, Алла Борисовна иногда позволяет людям пользоваться своей мягкостью, но ее боятся. "Ее боятся все, кто бывает рядом. Особенно страшно, когда она не в духе. Но она порой удивительно мягкий человек. И многие этим пользуются", - отметил он.

Также друг примадонны добавил, что ее сложно вывести из себя, хотя были случаи, когда некоторым это удавалось. Оказывается, скандальный журналист Отар Кушанашвили буквально довел артистку до слез, назвав ее "лошадью Пржевальского", когда она была в отношениях с Киркоровым. "Этот негодяй сначала гадость страшную сказал про нее и Филиппа. А потом они встретились во время одного мероприятия, и он продолжал ее доставать, доведя до слез", - вспомнил Краснов.

Отметим, что в недавнем интервью Алла Пугачева призналась, до встречи с Максимом Галкиным и понятия не имела, как это быть замужем. Все е мужья были заняты собой, и только юморист искренне о ней заботится. "Сейчас живу такой жизнью, которой я вообще не знала. Я не знала, что такое быть замужем. У меня маленькие дети, и муж – не пьет, не курит, верный, талантливый, с юмором, красивый…", - поделилась примадонна.

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