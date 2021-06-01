Известная российская певица Алла Пугачева лаконично поздравила с днем рождения Владимира Кузьмина, с которым раньше состояли в романтических отношениях

Как сообщает Politeka.net, в день рождения известного композитора и музыканта Владимира Кузьмина об этом появился пост на странице, посвященной творчеству Аллы Пугачевой. В Сети множество фан-страниц Аллы Пугачевой.

"С днём рождения Владимир Кузьмин! Ваша любимая песня из совместного творчества ?", - написано под фото.



Стоит отметить, что пользователи в комментариях вспомнили далекое прошлое: "Когда меня ты позовёшь... И песня, которую Владимир Кузьмин написал специально для Аллы Борисовны - Надо же...", " "Две звезды .Когда меня ты позовешь. Надо же.."", "Какое хорошее фото 😍", " ВСЕ🤩и вы...тогдаШНИЕ😍", " Обалденные!🔥", "Все песни из альбома « Две звёзды» С днём рождения вас Владимир! Всего самого наилучшего в жизни! ❤️❤️❤️🔥🥂🍾🎂🎈🎈🎈", "Когда меня ты позовешь😂", " Это наверное не совместная, мне больше по душе творчество этих прекрасных звёзд по отдельности".

С Аллой Пугачевой Кузьмин познакомился в 1984 году. У пары был творческий роман, правда закончился он тогда, когда Кузьмин влюбился в американскую модель Келли Керзон.

А с композитором Сергем Челобановым у Пугачевой был гражданский брак в 1990—1993 годах.

Напомним, Алла Пугачева нагрянула к другу с любовником, как это было: "Маленький такой ростом, как комарик".

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