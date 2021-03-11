Певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поведением в общественном месте

Не секрет, что за плечами двух артисток многолетняя дружба, сообщает Politeka.net. Пугачева и Вайкуле нередко проводят время вместе и по возможности всегда делятся кадрами совместного времяпрепровождения.

Кадры тут же разлетаются по сети. Так, в одной из групп опубликовали видео, на котором певицы сидели друг против друга за столиком одного из заведений. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Пугачева была в кепочке и черной блузе, а Лайма в красной кофте, капюшон которой накинула на голову и в очках.

Пугачева попросила показать подругу язык и удивилась, в шутку произнеся: "У тебя язык без костей!".

После этого лайма стала тереть об язык кусочек сахара.

"Языковые споры 😂🙏🏼", - подписали видео авторы поста.

За полчаса публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Лизочка понимает шутки мамы и ее подруги???", "Приколистки!👏", "Обхохочешься", "😂😂😂😂прям на нас похожи, 😄", "Приколистки", "🔥🔥🔥🔥🔥Девчонки жгут🔥🔥🔥🔥", "Вы просто история", "Девчонки развлекаются", "Клюшки", - написали пользователи сети.

Напомним, в фан-группе разместили видео, съемки которого были посвящены родной Вайкуле латвийской природе и морю. Называется ролик «Подарки моря».

По берегу гуляют две звезды, попутно находят выброшенные штормом янтарные украшения, бутылки с пивом и закуски.

Напомним, что под замком Пугачевой и Галкина собралась скандирующая толпа, кадры облетели Сеть: "Силы небесные...".

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