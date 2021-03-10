Алла Пугачева в последнее время редко появляется на людях, так что каждый ее выход уже событие

Как сообщает Politeka.net, примадонна российской эстрады в последние годы всячески избегает публичности и почти не появляется на светских мероприятиях. Алла Борисовна ведет тихую семейную жизнь в роскошном замке вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми Гарри и Лизой. Однако, недавно артистка таки вышла в свет – она приняла участие в телевизионных съемках программы своего супруга "Сегодня вечером".

Фотографии со съемок опубликовала еще одна российская артистка Маша Распутина, которая также побывала в студии программы Галкина. Как видно, примадонна вышла в люди после долгого молчания и как все заметили, стареть звезда и не собирается. На съемки Пугачева пришла в длинном черном платье широкого кроя, которое украсила ниткой белого жемчуга. Ее волосы небрежно уложены, а на лице макияж и очки. К слову, недавно Галкин показывал свежее фото со своей женой, на котором поклонники увидели "новые" губы примадонны.

А вот Маша Распутина всех удивила – она пришла на съемки в вызывающем мини яркого желтого оттенка, которое едва прикрывает ягодицы. Свой образ она дополнила серебристой курточкой и светлыми сапогами, волосы артистки распущены, а на ее лице яркий макияж.

Реакция пользователей сети на новый выход Пугачевой не заставила себя ждать, поклонники и хейтеры тут же принялись обсуждать снимки с съемок и делится своими впечатлениями.

Напомним, грустная Пугачева выдала себя, заговорив о важном: "Главное, чтобы вы не забывали...".

Как сообщала Politeka, сын Галкина и Пугачевой пошел по стопам отца, рассмешив всех вокруг "формулой любви": "Юморист будущий".

Также Politeka писала, Пугачева напугала неестественным видом рядом с маленьким сыном: "Вся как из воска".