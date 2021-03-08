Российская певица Алла Пугачева удивила внешностью

Артистка гонится за молодостью, именно поэтому она не выглядит на свой 71 год, передает Politeka.net. Пластические хирурги говорят, что певица делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба, а также блефаропластику верхних и нижних век, и другие манипуляции со своим лицом и телом.

Однако этого звезде кажется мало и она применяет различные фильтры, делая селфи для Инстаграм.

Певица просто удивляет внешностью, и этот раз не стал исключением.

Муж Аллы, юморист Максим Галкин, разместил снимок примадонны в своем аккаунте. Артистка сделала селфи крупным планом. Лицо певицы было гладким, как у 20-летней девушки. Она сделала макияж, подчеркнув темным карандашом веки и выделив блеском губы.

"С первым воскресеньем весны! В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!", - написал Максим.

За 30 минут пост собрал почти 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Красивая Алла", "Ой...а кто это??😉", "спасибо за такое шикарное поздравление! Аллочка красавица😍😍😍", "Ну , не Алла Борисовна это", "А губешки то качнула Алла😂", "Королевна!!! Но, что-то похудела.....😮😍", "Алла Пугачева с каждым годом только молодеет!легенда!🔥❤️", "Не узнала, прям девочка❤️🔥", "Гурченко переплюнула!", "Алла на себя не похожа...", - написали пользователи сети.

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