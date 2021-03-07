В сети появился совместный архивный снимок Аллы Пугачевой, Льва Лещенко и Владимира Винокура

Как передает Politeka.net, кадр опубликовал юморист на своей страничке в Instasgram.

Таким образом артист решил поздравить женщин с наступающим женским днем.

"В лице Аллы Борисовны, всех Женщин, поздравляем с наступающим праздником!!! Здоровья и Счастья Вам!", - сообщил артист в подписи к посту.

На опубликованном кадрt Примадонна, с одной из самых стильных причесок в 90-е, предстала в компании своего коллеги по сцене Льва Лещенко и Владимира Винокура.

Архивный кадр вызвал настоящий ажиотаж в сети, а в комментариях под постом больше всего обсуждали внешность Аллы Борисовны.

"Чё постоянно выставлять фото как баба была девкой?", "Алла Борисовна на фото выглядит старше чем сейчас! Магия?", "Какое фото!Какие красивые, талантливые люди!", - писали под постом Винокура.

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