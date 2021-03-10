Российская певица Алла Пугачева показала, как зажигает со своим молодым мужем

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звездной пары появилась нарезка видео, где Пугачева и Галкин танцуют и зажигают в разное время их отношений. В нарезку попали моменты, где Галкин еще совсем юный, а Пугачева сравнительно молодая. А также кадры с последних вечеринок, где артистка показала высший пилотаж в объятиях мужа.

Стоит отметить, что почти на всех видео артистка предстала в коротеньких балахонах, засветив свои стройные ножки.

«Когда порой влюбляется поэт,

Он в рамки общих мерок не вмещается,

Не потому, что он избранник, нет,

А потому, что в золото и свет

Душа его тогда переплавляется!», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях звездной паре оставили массу приятных слов.

«Обожаю сердца, способные любить! Радуюсь! Слава Тебе Господи», «Хорошая пара! Счастья им! И в глазах видно, что они любят и созданы друг для друга! Иначе и быть не может! Люблю вас обоих!», «Красивая любовь! Пусть она радует вас всегда!», «Здорово, молодые и озорные», «Как вовремя от Филиппа ушла», - пишут пользователи сети.

Напомним, что под замком Пугачевой и Галкина собралась скандирующая толпа, кадры облетели Сеть: "Силы небесные...".

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