Алла Пугачова останнім часом рідко з'являється на людях, так що кожен її вихід вже подія

Як повідомляє Politeka.net, примадонна російської естради в останні роки всіляко уникає публічності і майже не з'являється на світських заходах. Алла Борисівна веде тихе сімейне життя в розкішному замку разом з чоловіком Максимом Галкіним і двома дітьми Гаррі і Лізою. Однак, нещодавно артистка таки вийшла у світ - вона взяла участь у телевізійних зйомках програми свого чоловіка "Сьогодні ввечері".

Фотографії зі зйомок опублікувала ще одна російська артистка Маша Распутіна, яка також побувала в студії програми Галкіна. Як видно, примадонна вийшла в люди після довгого мовчання і як всі помітили, старіти зірка і не збирається. На зйомки Пугачова прийшла в довгій чорній сукні широкого крою, яку прикрасила ниткою білих перлів. Її волосся недбало укладені, а на обличчі макіяж і окуляри. До слова, нещодавно Галкін показував свіже фото зі своєю дружиною, на якому шанувальники побачили "нові" губи Примадонни.

А ось Маша Распутіна всіх здивувала - вона прийшла на зйомки в зухвалому міні яскравого жовтого відтінку, яке ледь прикриває сідниці. Свій образ вона доповнила сріблястою курточкою і світлими чобітьми, волосся артистки розпущене, а на її обличчі яскравий макіяж.

Реакція користувачів мережі на новий вихід Пугачової не змусила себе чекати, шанувальники і хейтери тут же почали обговорювати знімки зі зйомок і ділиться своїми враженнями.

Нагадаємо, сумна Пугачова видала себе, заговоривши про важливе: "Головне, щоб ви не забували...".

Як повідомляла Politeka, син Галкіна і Пугачової пішов по стопах батька, розсмішивши всіх навколо "формулою любові": "Гуморист майбутній".

Також Politeka писала, Пугачова налякала неприродним виглядом поруч з маленьким сином: "Вся як з воску".