Російська співачка Алла Пугачова здивувала зовнішністю

Артистка женеться за молодістю, саме тому вона не виглядає на свій 71 рік, передає Politeka.net. Пластичні хірурги кажуть, що співачка робила підтяжку обличчя і шиї, ендоскопічну підтяжку чола, а також блефаропластику верхніх і нижніх повік та інші маніпуляції зі своїм обличчям і тілом.

Однак цього зірці здається мало і вона застосовує різні фільтри, роблячи селфі для Instagram.

Співачка просто дивує зовнішністю, і цей раз не став винятком.

Чоловік Алли, гуморист Максим Галкін, розмістив знімок примадонни у своєму акаунті. Артистка зробила селфі крупним планом. Обличчя співачки було гладким, як у 20-річної дівчини. Вона зробила макіяж, підкресливши темним олівцем повіки й виділивши блиском губи.

"З першою неділею весни! В особі улюбленої Алли вітаю всіх жінок з першою неділею весни, зі святом, колись придуманим Аллою, який символізує любов, оновлення, відродження!",- написав Максим.

За 30 хвилин пост зібрав майже 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красива Алла", " Ой...а хто це??😉 ", "спасибі за таке шикарне привітання! Аллочка красуня😍 😍 😍", "ну, не Алла Борисівна це", " а губешки то качнула Алла😂"," королівна!!! Але, щось схудла.....😮 😍 ", "Алла Пугачова з кожним роком тільки молодіє!легенда!🔥 ❤ ️ ", "Не впізнала прям дівчинка❤️🔥", " Гурченко переплюнула!", "Алла на себе не схожа...",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що кучерява Пугачова в зухвалому міні осідлала молодого красеня, пікантні кадри: "Ностальгія…»

Як повідомляла Politeka Галкін засвітив моложаву Пугачову в кокетливому капелюшку перед виходом у світ: "з бабусею!"

Також Politeka писала, що 71-річна Пугачова приголомшила новим обличчям після чергової пластики: "бабусі грають у молоденьких"