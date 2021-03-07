Співачка Алла Пугачова викликала фурор своєю появою - люди зустрічали з плакатами

Як передає Politeka.net, чоловік 71-річної зірки Максим Галкін опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, показавши як Алла Борисівна "дозволяла весну" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

За традицією, закладеною багато років тому самою артисткою, в першу неділю весни вона збирає у себе в замку фанатів, разом з якими урочисто оголошує початок тепла.

Цей рік не став винятком. Під особняком Примадонни зібралися її шанувальники, з плакатами і подарунками. Алла Борисівна вийшла, скоріш за все, на мансарду, щоб привітати людей. Вона була в сірій шубці, але при цьому без шапки. Співачка здивувала молодою зовнішністю і голлівудською посмішкою - вік, схоже, зовсім її не бере.

Пугачова звернулася до шанувальників:

"Завжди заметіль мете в цей день, можна загадувати бажання... Почнемо з вас тоді. Попросіть: "Сили небесні, дозвольте озвучити ваш наказ, ваш дозвіл..." Це не ми дозволяємо, це вони дозволяють", - вимовила співачка, а потім вигукнула, - "Весну...", на що натовп проскандував, - "Дозволяємо!".

Після цього Пугачова вислухала пісні та привітання, поспішивши попрощатися з гостями: "Все, спасибі, зігрівайтеся йдіть!".

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ось молодці!👏 👏 👏 А в замок пропустили на чашку чаю і погрітися?"

"Молодці!!! Алла гідна таких шанувальників !!!!👏"

"Якось по панськи вийшло..."

"цар і холопи...😂"

"Негарно дуже. Люди їхали з інших міст побачити кумира, підготували подарунки, привітання, а вона «Ідіть зігрівайтеся». Кликати в будинок, звичайно, не потрібно було, але вийти до людей - обійняти, потиснути руку, подякувати - чому ні?"

"Яка скромна Алла. 👏 Браво шанувальникам творчості"

"До сліз пробило, дійсно весну дозволили.❤️"

Нагадаємо, що Галкін вирішив згадати дитинство і зганьбився під істеричний регіт Пугачової: "чого не зробиш заради..."

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