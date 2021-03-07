Стильно одетая Алла Пугачева со своей маленькой дочерью Лизой вызвала восторг в сети

Как передает снимок появился на фан-странице Елизаветы Галкиной в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На предоставленном фото Алла Борисовна нарядилась в короткую кожаную юбку и черную кофту, образ дополнила стильной кепкой. Нельзя не обратить внимание на стройные ножки 71-летней певицы, которым позавидуют даже молодые девушки

Ее 7 –летняя дочка Лиза была одета в ярко-красную шапку с меховым помпоном и стильное черное пальто с блестками, сапожки и джинсы. Выглядела девочка, как настоящая маленькая модница.

Примадонна взяла за руку малышку и что-то ей объясняла, а вот что именно она говорила, остается загадкой.

«Каждая мать должна помнить, что однажды ее дочь будет следовать ее примеру, а не ее совету! ❤️🙏», -говорится в подписи к фото.

Фолловеры уже обсуждают увиденное.

"Такую маму иметь это подарок жизни, поцелуй Бога. И не надо завидовать. Это счастье которое все они заслужили",

"Все правильно. Дочь всегда смотрит на мать. И берет пример", - выссказываются в сети.

Ранее мы сообщали, что дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза покорила поклонников радостной улыбкой.

На фото маленькая Лиза заснята дома. Девочка одета в простую черную футболку, а ее волосы, судя по всему, заплетены в косу. Лиза явно стоит возле окна, откуда на нее падает солнечный свет, как-бы подсвечивая волосы юной красотки. Лиза смотрит в камеру и счастливо улыбается.

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