Певица Алла Пугачева произвела фурор своим появлением - люди встречали с плакатами

Как передает Politeka.net, муж 71-летней звезды Максим Галкин опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, показав как Алла Борисовна "разрешала весну" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

По традиции, заложенной много лет назад самой артисткой, в первое воскресенье весны она собирает у себя в замке фанатов, вместе с которыми торжественно объявляет начало тепла.

Этот год не стал исключением. Под особняком Примадонны собрались ее поклонники, с плакатами и подарками. Алла Борисовна вышла, по всей видимости, на мансарду, чтобы поприветствовать людей. Она была в серой шубке, но при этом без шапки. Певица изумила молодой внешностью и голливудской улыбкой - возраст, похоже, совсем ее не берет.

Пугачева обратилась к поклонникам:

"Всегда метель метет в этот день, можно загадывать желания... Начнем с вас тогда. Попросить: "Силы небесные, позвольте озвучить ваше приказание, ваше разрешение..." Это не мы разрешаем, это они разрешают", - произнесла певица, а затем воскликнула, - "Весну...", на что толпа проскандировала, - "Разрешаем!".

После этого Пугачева выслушала песни и поздравления, поспешив попрощаться с гостями: "Все, спасибо, согревайтесь идите!".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Вот молодцы!👏👏👏 А в замок пропустили на чашку чая и погреться?"

"Молодцы!!! Алла достойна таких поклонников !!!!👏"

"Как-то по-барски вышло..."

"царь и холопы...😂"

"Некрасиво очень. Люди ехали с других городов увидеть кумира, подготовили подарки, поздравления, а она «идите согревайтесь». Звать в дом, конечно, не нужно было, но выйти к людям - обнять, пожать руку, поблагодарить - почему нет?"

"Какая скромная Алла. 👏 Браво поклонникам творчества"

"до слез пробило, действительно весну разрешили.❤️"

Напомним, что Галкин решил вспомнить детство и опозорился под истеричный хохот Пугачевой: "Чего не сделаешь ради..."

Как сообщала Politeka, сын Галкина и Пугачевой пошел по стопам отца, рассмешив всех вокруг "формулой любви": "Юморист будущий"