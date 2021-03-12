Известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев, которому 2 марта исполнилось 83, рассказал об одной из своих самых любимых клиенток - Аллу Пугачеву
Подробностями он поделился в интервью КП.
Оказалось, что это именно он привил Примадонне любовь к балахонам, которая стеснялась своей фигуры.
«Алла стеснялась своего тела и не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала», - рассказал модельер.
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Также он отметил, что Пугачева не только сама у него одевалась, но и просила подобрать одежду для мужчин, с которыми у нее были отношения.
"Помню, еще Пугачева приходила ко мне со своим любовником Челобановым. Просила его одеть. Я ему сшил яркий, цветастый пиджак. Потом с Владимиром Кузьминым тоже приходила. Я, когда его увидел, удивился: маленький такой ростом, как комарик", — вспомнил Вячеслав Михайлович, которому 2 марта исполнилось 83.
С Аллой Пугачевой Кузьмин познакомился в 1984 году. У пары был творческий роман, правда закончился он тогда, когда Кузьмин влюбился в американскую модель Келли Керзон.
А с композитором Сергем Челобановым у Пугачевой был гражданский брак в 1990—1993 годах.
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